Großer Preis der USA: Drei Kernpunkte für das Rennen

Die Rolle des Gejagten ist für Max Verstappen in der Formel 1 längst zur Gewohnheit geworden, am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) schlüpft der Red-Bull-Star nun in die Rolle des Jägers - und hofft auf ein bisschen Spaß. In Austin startet der Weltmeister von sechsten Startplatz in den 18. WM-Lauf und will das Feld von hinten aufrollen. Die Chancen auf einen Erfolg stehen nicht allzu schlecht.