Haas umgebaut: Hülkenberg startet aus Boxengasse

Nico Hülkenberg startet aus der Boxengasse in den Großen Preis der USA am Sonntagabend (21.00 Uhr MEZ/Sky) - und sein Haas-Team erhofft sich daraus einen Vorteil. An den beiden Boliden des 36-Jährigen und seines Teamkollegen Kevin Magnussen wird der Heckflügel gewechselt, um mehr Abtrieb zu erzeugen. Wegen der Änderungen unter Parc-ferme-Bedingungen folgt die Strafe automatisch, Magnussen und Hülkenberg wären von den Plätzen 14 und 16 ins Rennen gegangen.