"Jude Bellingham der Formel 1": Großes Lob für Youngster

Es läuft derzeit richtig gut für Lando Norris. Der Brite musste beim Grand Prix in Japan nur Max Verstappen den Vortritt lassen und untermauerte somit seine starke Form.

Diese Leistung wird nun mit einem besonderen Vergleich gewürdigt. „Norris ist der Jude Bellingham der Formel 1, was Transfers angeht. Wäre er ein Fußballer, würde er in der Kategorie 100 Millionen Pfund liegen“, meint der englische Sky-Kommentator Craig Slater. So sei der Brite „talentiert, jung und vermarktbar“, führt der Experte weiter aus.