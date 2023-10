Mehrere Sportstars um Mahomes investieren in F1-Team Alpine

Mehrere Weltklasse-Sportler um den zweimaligen Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes investieren in das Formel-1-Team Alpine. Die Stars schlossen sich der Investment-Gruppe von Otro Capital an, wie das Anlageunternehmen am Dienstag verkündete. Otro Capital hatte im vergangenen Juni zusammen mit zwei weiteren Partnern Anteile für 200 Millionen Euro an dem französischen Rennstall erworben.