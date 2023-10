Neue Teile: McLaren in den USA nachhaltiger unterwegs

Das Formel-1-Team McLaren wird am Rennwochenende in Austin neue und nachhaltige Teile testen. Wie der Traditionsrennstall am Donnerstag bekannt gab, sollen beim Großen Preis der USA (22. Oktober/21.00 Uhr) modernste recycelte Kohlenstofffasern eingesetzt und für die Branding-Paneele des Cockpits verwendet werden.

Wichtiger Schritt zu großem Formel-1-Ziel

"Die Verwendung von recycelten Kohlefasern in wichtigen Teilen des F1-Autos beim diesjährigen US-GP und die Analyse ihrer Leistung auf der Rennstrecke ist ein wichtiger Schritt zur Reduzierung der gesamten Treibhausgasemissionen bei der Herstellung unserer Autos", wird McLarens Nachhaltigkeits-Direktor Kim Wilson in der Pressemitteilung zitiert.

Für das kommende Rennwochenende auf dem Circuit of the Americas darf sich die McLaren-Crew deutlich mehr Hoffnungen machen. Insgesamt holten Norris und Piastri in dieser Saison sieben Podestplätze. Am vergangenen Grand-Prix-Wochenende in Katar gewann Piastri das Sprintrennen, am Sonntag kamen die Fahrer auf den Plätzen zwei und drei ins Ziel.