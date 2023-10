Norris vor 100.-F1-Start: "Nur ein viel größerer Kampf"

McLaren-Pilot Lando Norris steht am Wochenende vor seinem 100. Start in der Formel 1. Der 23-jährige Brite fährt seit 2019 in der Königsklasse des Motorsports und wird in Austin diese Schallmauer durchbrechen.

Darauf sei er besonders stolz: "Ich möchte noch lange bleiben, und ich denke, das ist immer noch mein nächstes Ziel, aber 100 Rennen, viele Höhen und Tiefen, viele tolle Erinnerungen, gute Erfolge, also eine angenehme Reise bis jetzt", sagte er vor dem Großen Preis der USA.

Norris stand in bisher 99 Rennen für McLaren schon elf Mal auf dem Podium. Nach ganz oben hat er es allerdings noch nicht geschafft. Angesprochen darauf sagte er: "Das versuche ich zu übertreffen, indem ich diesen ersten Sieg hole."

Auf dem Circuit of the Americas wird das aber wohl nichts: "Ich bin definitiv nicht so zuversichtlich, aber ich sage trotzdem nicht, dass es ein schlechtes Wochenende werden wird. Ich denke, wir können immer noch kämpfen, es wird nur ein viel größerer Kampf werden", sagte er und erwartet hinter Weltmeister Red Bull starke Konkurrenz zwischen Aston Martin, Ferrari und McLaren.

Norris und Teamkollege Oscar Piastri wollen in der Konstrukteurswertung noch am zuletzt formschwachen Aston Martin vorbei, auch Ferrari wäre in Reichweite. Momentan liegt McLaren auf dem fünften Rang elf Punkte hinter Aston Martin und 79 Punkte hinter Ferrari.

Teamintern bekommt Norris immer größere Konkurrenz durch Teamkollege Piastri. In der Fahrerwertung liegt er allerdings mit 136 Zählern auf dem fünften Rang komfortabel vor dem Rookie (Platz neun/83 Pkt.), und in Qualifying (12:5) und im Rennen (13:4) ist er stärker. In Sprint-Shootout und Sprint steht es im Vergleich aber 2:2 und 1:3. Vor allem in Katar konnte Piastri glänzen. Der 22-jährige Australier gewann den Sprint und kam sonntags als Zweiter ins Ziel. Norris wurde "nur" Dritter und war im Anschluss über die Teamorder, nicht zu überholen, mächtig sauer. In Zukunft könnte es zwischen den beiden durchaus noch Konfliktpotenzial geben.