Formel 1 & Red Bull: Perez kritisiert übersteigerte Rivalität zu Verstappen

In Mexiko wird mit ruppigen Fan-Reaktionen auf den Niederländer Verstappen gerechnet. „Ich glaube nicht, dass Max in Mexiko einen herzlichen Empfang haben wird“, sagte Teamchef Christian Horner: „Aber er steckt das weg.“ Verstappen war schon am vergangenen Sonntag bei der Siegerehrung in Austin/Texas von Perez-Fans ausgebuht worden.