Reifenprobleme: Zusatztraining in Katar, Shootout verschoben

Wegen Reifenproblemen wird es vor dem Großen Preis der Formel 1 in Katar auf dem Losail International Circuit aus Sicherheitsgründen ein zusätzliches Training geben. Die zehnminütige Session findet am Samstag um 15.00 Uhr MESZ statt, der für diesen Zeitpunkt geplante Sprint-Shootout wurde auf 15.20 Uhr verschoben. Das gab der Automobil-Weltverband FIA bekannt.

Hersteller Pirelli hatte am Freitag wie bei jedem Rennen die Reifen analysiert, um verschiedene Sicherheitsparameter zu überprüfen. Dabei wurde festgestellt, dass sich teilweise die obere Gummischicht von der Karkasse der Seitenwände zu lösen begann. Ursache könnten die mit kleinen Pyramiden bestückten Randsteine sein. Die Streckenbegrenzungen in den Kurven 12 und 13 sollen verändert werden.

Nach dem Sprintrennen (über 19 Runden) will Pirelli eine weitere Analyse durchführen, um zu entscheiden, ob vor dem Hauptrennen am Sonntag weitere Maßnahmen erforderlich sind. Red-Bull-Pilot Max Verstappen reicht im Sprint ein sechster Platz, um zum dritten Mal in Folge Weltmeister zu werden.