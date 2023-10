Formel 1: Williams lässt aufhorchen - Verstappen auch im dritten Mexiko-Training Schnellster

Williams lässt aufhorchen, aber Max Verstappen gibt in der Formel 1 weiter das Tempo vor und geht als Favorit in das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko am Samstagabend (23.00 Uhr MESZ im LIVETICKER). Der Weltmeister setzte im dritten freien Training in 1:17,887 Minuten erneut die Bestzeit.