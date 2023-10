Verstappen holt Sprint-Pole in Austin

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich beim Großen Preis der USA in Austin/Texas die Pole Position für das Sprintrennen gesichert. Der niederländische Red-Bull-Star verwies im Sprint-Qualifying am Samstag in 1:34,538 Minuten Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf die Plätze. Verstappen lag weniger als eine Zehntelsekunde vor seinen Rivalen.