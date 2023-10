Verstappen vor WM-Krönung: Bestzeit im Katar-Training

Der Red-Bull-Pilot, dem bereits der sechste Platz im Sprint am Samstag (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) reicht, um aus eigener Kraft seinen dritten Formel-1-Fahrertitel perfekt zu machen, belegte im einzigen freien Training auf dem Wüstenkurs in Lusail den angestammten ersten Platz.

Am Freitagabend folgt in Katar bereits das Qualifying für den Großen Preis am Sonntag (ab 19 Uhr im LIVETICKER), die Startreihenfolge für den Sprint wird am Samstagnachmittag ermittelt.