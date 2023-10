Verstappen zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister

Max Verstappen ist zum dritten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister. Durch das Aus seines Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez in der zwölften Runde des Sprintrennens in Katar ist der Niederländer nicht mehr von der Spitze der Fahrerwertung zu verdrängen. Nur wenn Perez mindestens Dritter geworden wäre, hätte er die WM theoretisch noch offen halten können.