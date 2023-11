Formel 1: Blitzstart-Verstappen nicht zu halten

Dieser Max Verstappen ist in der Formel 1 einfach nicht aufzuhalten! Zum insgesamt vierten Mal triumphiert der alte und neue Weltmeister in dieser Saison bei einem Sprintrennen. Vor seinem Erfolg in Brasilien war er über die kurze Distanz bereits in Österreich, Belgien und Austin (USA) nicht zu schlagen. Überhaupt hat Verstappen in dieser Saison kein einziges Rennen auf dem amerikanischen Doppelkontinent verloren.

Im Gegensatz zu zu den vorherigen Triumphen ging er auf dem Autódromo José Carlos Pace - besser bekannt als Rennstrecke in Interlagos - nicht von der Pole ins Rennen. Diese hatte ihm am Nachmittag Lando Norris verwehrt.

Aber in absoluter Weltmeistermanier rückte er die Machtverhältnisse gleich am Start wieder zurecht. Mit einer Reaktionszeit von 0,015 Sekunden war er fast doppelt so schnell wie der McLaren-Pilot (0,029 Sekunden) auf dem Gaspedal. So zog der Niederländer noch in Kurve eins an seinem Kontrahenten vorbei und setzte sich an die Spitze des Feldes.

Der Start war rennentscheidend

„Es war wichtig, am Start direkt vorzukommen“, bezeichnete auch Verstappen bei Sky den Rennbeginn als entscheidend, überraschte aber auch mit seiner Einschätzung: „Der eigentliche Start war nicht super, aber die zweite Phase war super.“

Auch Norris sah nicht die Reaktionszeit als den entscheidenden Faktor. „Eigentlich war mein Start gut, aber die zweite Phase des Starts: Vielleicht war ich da etwas zu konservativ, hätte mehr auf Risiko gehen sollen.“

Norris, der zwischenzeitlich auch noch von George Russell geschluckt wurde - überhaupt kam am Start die linke Seite um Längen besser weg -, kämpfte sich jedoch ins Rennen rein und holte sich zumindest Rang zwei zurück. So fuhren Verstappen und Norris nach 24 Runden ungefährdet auf den Rängen eins und zwei über die Ziellinie.

Viele Positionskämpfe im Feld

Hinten im Feld bekamen die Zuschauer jedoch einige packende Zweikämpfe zu sehen. Unter anderem konnte Daniel Ricciardo zwischenzeitlich mit seinem AlphaTauri an Carlos Sainz vorbeiziehen. Zwar holte sich der Ferrari-Pilot seinen Platz schnell zurück, das änderte jedoch nichts an der starken Leistung der beiden AlphaTauri-Piloten. Am Ende reichte es für die Plätze sechs (Yuki Tsunoda) und zehn (Ricciardo).

Dafür gab es auch ein Extralob von Dr. Helmut Marko. Der Motorsportchef von Red Bull sah sogar noch etwas mehr drin für das RB-Schwesterteam. „Wäre das Rennen noch eine Runde länger gegangen, wäre es vielleicht noch weiter nach vorne gegangen.“

Pérez sammelt wichtige Punkte

Erfreulich lief das Rennen auch für Sergio Pérez. Verstappens Teamkollege behauptete seinen dritten Startplatz und sammelte damit wichtige Punkte im Kampf um die Vize-Weltmeisterschaft. Sein ärgster Konkurrent Lewis Hamilton landete auf Platz sieben.

Auf Rang fünf schob sich Charles Leclerc. „Insgesamt haben wir das Maximum aus dem Samstag rausgeholt, da wir mit benutzten Reifen gefahren sind“, zog der Monegasse Bilanz und wagte bereits einen Ausblick auf das Rennen am Sonntag (ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker): „. Hoffentlich zahlt sich die Entscheidung morgen aus. Aber ich bin zuversichtlich, wenn ich unsere Pace sehe.“