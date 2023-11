Formel 1: Hülkenberg hofft auf Wetterchaos

Trotz der verpassten Top Ten konnte der Emmericher dem Freitag - neben Rang elf in der Quali fuhr er im ersten Freien Training die viertschnellste Zeit - aber Positives abgewinnen. „Ich fühle mich wohl im Auto und auf der Strecke - und in Brasilien sowieso“, sagte er nach dem Qualifying bei Sky .

Hülkenberg hofft auf Wetterchaos

Allerdings räumte der 36-Jährige auch ein, dass es sowohl im Sprint am Samstag als auch im Rennen schwierig werden könnte. Zudem ist da immer noch Unwägbarkeit des Wetters. Mit welcher Gewalt der Wind in Interlagos zuschlagen kann, bekam beim Qualifying ein Tribünendach in der letzten Kurve zu spüren.