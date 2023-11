Formel 1: Lewis Hamilton huldigt sein Idol Senna vor dem Brasilien-GP

Neben den sportlichen Erfolgen, die der siebenmalige Weltmeister in Brasilien einfahren konnte, unter anderem seinen ersten WM-Titel 2008, verbindet ihn aber noch etwas anderes mit dem Land Brasilien. Der Mercedes-Star sieht den verstorbenen Ayrton Senna als „sein großes“ Idol an und huldigte ihm am Donnerstag mit einem spektakulären Outfit.