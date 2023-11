Formel 1: Norris schlägt Verstappen im Shootout

McLaren-Youngster Lando Norris hat Weltmeister Max Verstappen im Shootout von Sao Paulo in Schach gehalten und sich Startplatz eins für den Sprint am Abend (19.30 Uhr/Sky) gesichert. Norris war 61 Tausendstelsekunden schneller als Red-Bull-Frontmann Verstappen, in der zweiten Reihe stehen dessen Teamkollege Sergio Perez und Vorjahressieger George Russell im Mercedes.