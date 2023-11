Formel 1? Nur „Kindergeburtstag“

„So ein Formel-1-Fahrer hat 15 Kurven. Die fährt er 500 Mal. Der weiß, wo er bremsen muss, der weiß, wo er einlenken muss“, beschrieb er die Situation der F1-Stars um Hamilton und Max Verstappen. Ein Rallyefahrer hingegen „kommt um die Kurve rum, die hat er vor 14 Tagen zweimal angeschaut. Inzwischen hat es siebenmal geregnet, drei Gewitter waren, plötzlich liegt so hoch Sand, und er muss sich in Millisekunden überlegen, was er aus dieser Situation macht“.

Formel 1 und Rallye nicht vergleichbar

Dieser Meinung ist auch Ogier. Der achtmalige Rallye-Weltmeister hatte sich bereits im Mai bei formel1.de zu der Thematik geäußert. Dabei verwies er auf zahlreiche F1-Stars wie Kimi Räikkönen oder Robert Kubica, die in der WRC nie an ihre Erfolge im Formel-Rennsport anknüpfen konnten.

Und auch Ogier selbst hatte bereits die Möglichkeit, sich in einem Formel-1-Wagen zu beweisen. Im Jahr 2017 fuhr er den Red Bull RB7 in Spielberg. Danach kam der Franzose zu der Erkenntnis: „Mit den Besten hätte ich wahrscheinlich nicht mithalten können, denn das ist dann doch ein ganz neuer Sport, den ich neu lernen hätte müssen.“

Röhrl selbst gewann in seiner Karriere zweimal die Rallye-Weltmeisterschaft und ging auch in Le Mans und Sebring an den Start. Im Jahr 1980 wurde er zum ersten ADAC Motorsportler des Jahres gewählt. Zudem bekam er im Jahr 2000 in Frankreich den Titel als „Rallye-Fahrer des Millenniums“ verliehen und wurde in Italien durch eine Jury von 100 Motorsport-Experten zum „besten Rallye-Fahrer aller Zeiten“ gekürt.