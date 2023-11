Formel 1: Verstappen zum elften Mal auf Startplatz eins

Weltmeister Max Verstappen steht zum elften Mal im 20. Saisonrennen der Formel 1 auf der Pole Position. Der Red-Bull-Topstar fuhr im Qualifying von Brasilien dem Rest des Feldes und den pechschwarzen Wolken über Sao Paulo davon und hatte in 1:10,727 Minuten nichts mehr zu befürchten. In der Schlussphase verhinderte ein Unwetter mit stürmischen Windböen und einsetzendem Regen bessere Zeiten der Konkurrenz.

Neben Verstappen steht Ferrari-Pilot Charles Leclerc beim Start am Sonntag (18.00/Sky) in der ersten Reihe. Dahinter folgt das zuletzt schwächelnde Aston-Martin-Duo mit Lance Stroll und dem zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso, Reihe drei bilden die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell. Nico Hülkenberg verpasste die Top Ten und reihte sich als Elfter in die Startaufstellung ein.