Formel 1: "Warum habe ich so ein Pech?" Absolutes Start-Chaos in Brasilien

„Warum habe ich so ein Pech?“, funkte Charles Leclerc noch vor dem Start an die Box. Wenige Momente zuvor war der Ferrari-Star in der Einführungsrunde zum Großen Preis von Brasilien (im SPORT1-Liveticker) von der Piste abgeflogen und in die Streckenbegrenzung gekracht. Der Frontflügel war komplett hin.