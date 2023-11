Formel 1: Was geht für Verstappen beim Sprint?

Beim Sprint Shootout am Samstag hatte der Niederländer jedoch das Nachsehen und muss nun von Rang zwei hinter Lando Norris in den Sprint (ab 19.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) gehen.

So können Sie Sprintrennen des Brasilien-GP verfolgen:

Trotz Rang zwei wird der Sieg aber wohl wieder nur über den dreimaligen Weltmeister gehen. Immerhin stad er in dieser Saison bei drei von bislang fünf Sprints auf der Pole Position und feierte im Anschluss auch jedes Mal den Sieg.

Interlagos steht für Spektakel

Allerdings ist der Autódromo José Carlos Pace - besser bekannt als Rennstrecke von Interlagos - für seine Unberechenbarkeit bekannt. In den letzten fünf Rennen gab es vier verschiedene Sieger. Lediglich Lewis Hamilton konnte sich zweimal (2018 und 2021) in die Siegerliste eintragen. Verstappen selbst feierte seinen bislang einzigen Erfolg in Sao Paulo im Jahr 2019.