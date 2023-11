Horner: Verstappen "verdient Platz" unter den Größten

"Max war dieses Jahr einfach unglaublich. Ich glaube, keiner von uns hätte nach 2022 gedacht, dass wir das noch toppen können", sagte Horner am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi (Sonntag, 14.00 Uhr/Sky): "Aber jetzt steht er hier mit 18 Siegen in einer einzigen Saison, hat alle Rekorde gebrochen. Ich denke, dass er sich als Fahrer einfach ständig weiterentwickelt hat."