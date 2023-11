Red-Bull-Gerüchte: Hamilton widerspricht Horner

Wollte Lewis Hamilton wirklich seine Chancen auf einen Red-Bull-Wechsel ausloten? Oder bat der Brauserennstall um ein Treffen mit dem Rekordchampion? Das größte Tuschelthema im Fahrerlager von Abu Dhabi hat jedenfalls nichts mit dem Saisonfinale der Formel 1 am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) zu tun.

"Ich verstehe wirklich nicht, was Christian damit meint", sagte Hamilton beim britischen Sender Sky darauf angesprochen, dass Red-Bull-Teamchef Christian Horner in der Daily Mail erzählt hatte, Hamiltons Umfeld habe sich bei seinem Team in den vergangenen Jahren "ein paar Mal gemeldet": "Zuletzt gab es Anfang des Jahres eine Anfrage, ob Interesse bestünde." Zu diesem Zeitpunkt lief Hamiltons Vertrag bei Mercedes Ende dieses Jahres aus, im Sommer unterschrieb er dann bis 2025 bei den Silberpfeilen.