Schumacher erklärt Wechsel in die Langstrecken-WM

Mick Schumacher (24) hofft nach seinem Sprung in die Langstrecken-WM weiter auf eine Rückkehr in die Formel 1. „Mein Ziel ist es, wieder in die Formel 1 zu kommen“, sagte der 24-Jährige am Donnerstag. Dafür sei es „wichtig“, dass er sich wieder „präsentieren kann. Für mich ist es wichtig, wieder im Auto zu sitzen und zu zeigen, ich kann es.“