Stuck sieht Alonso im Red Bull und schimpft über Perez

Momentan steht Sergio Perez als zweiter Fahrer des Weltmeister-Teams immer wieder in der Kritik. Auch Stuck ist alles andere als begeistert vom Mexikaner - vor allem nach dem Rennen in Brasilien, als Perez kurz vor Schluss den dritten Platz noch an Alonso verlor. Er sei immer wieder eine langsamere Rennlinie als der Aston-Martin-Pilot gefahren, obwohl diese durch Alonso offensichtlich gewesen sei. "Ich muss schon sagen: Ist der deppert? Ist der blind? Bei all seinem Können... aber da ist er sein Geld nicht wert", urteilte Stuck über Perez.