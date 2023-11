Verstappen in Abu Dhabi erneut auf Pole - Hülkenberg stark

Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position zum letzten Rennen der Formel-1-Saison in Abu Dhabi (Sonntag, 14.00 Uhr/Sky) gesichert. Der Red-Bull-Pilot setzte sich im Qualifying auf dem Yas Marina Circuit gegen Charles Leclerc im Ferrari und Oscar Piastri (McLaren) durch. Für Verstappen war es die vierte Pole in Serie auf dem Yas Marina Circuit und die insgesamt zwölfte in dieser von dem Niederländer so dominanten Saison.