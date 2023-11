Formel 1: Verstappen-Jäger um Hamilton hoffen auf mehr Spannung

Die in dieser Saison abgehängten Konkurrenten von Formel-1-Dominator Max Verstappen (Red Bull) hoffen im nächsten Jahr wieder auf mehr Spannung im Titelkampf. „Es war ein langes und hartes Jahr für uns“, sagte Rekordweltmeister und Mercedes-Star Lewis Hamilton, der nun seit mittlerweile über zwei Jahren auf einen Sieg wartet, beim Saisonfinale in Abu Dhabi mit den Silberpfeilen aber immerhin Platz zwei in der Teamwertung hinter Red Bull sicherte. Doch Hamilton will natürlich mehr.

"Wir wollen um die Weltmeisterschaft und um Rennsiege kämpfen", sagte der Brite nach dem letzten Saisonrennen und Platz drei in der Fahrer-WM: "Und dieses Wochenende hat gezeigt, dass noch viel Arbeit vor uns liegt und wir über den Winter hart arbeiten müssen, um dorthin zurückzukehren, wo wir sein wollen, damit wir im nächsten Jahr stärker zurückkehren können."

Auch Charles Leclerc, der in Abu Dhabi hinter Verstappen Zweiter geworden war, sehnt sich bei Ferrari endlich nach dem ganz großen Durchbruch. "Ich hoffe, dass wir über den Winter alles, was wir gelernt haben, umsetzen können, um in der nächsten Saison von Anfang an konkurrenzfähig zu sein", sagte der Monegasse.

Vorsprung von Red Bull zu groß?

Doch Verstappen geht nach seiner Rekordsaison auch ins nächste Jahr als haushoher Favorit auf den Titel, zu groß scheint der technische Vorsprung von Red Bull zu sein. Der Niederländer triumphierte auch in Abu Dhabi und gewann damit 19 von 22 Rennen in diesem Jahr - also fast 90 Prozent. Eine solche Siegquote hat selbst Michael Schumacher in seinen besten Zeiten nicht erreichen können. Der Vorsprung des Niederländers in der WM-Wertung betrug am Ende unglaubliche 290 Punkte, Verstappen alleine hätte locker die Teamwertung gewonnen. 1003 von 1325 Rennrunden in diesem Jahr lag er in Führung.