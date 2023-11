Vettel über Nachhaltigkeit: "Kann noch mehr passieren"

Dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel reichen die Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport nicht aus. „Es gibt sehr viele Bemühungen und Ideen, aber es ist noch sehr wenig Fleisch am Knochen“, sagte Vettel in Düsseldorf. Bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises erhielt der 36-Jährige am Freitagabend den „Sonderpreis für Vorbilder der Nachhaltigkeit“.