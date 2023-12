Formel 1: Wegen Mick Schumacher - heftiger Ecclestone-Seitenhieb für Haas und Steiner

Mick Schumacher war in der Formel 1 „in den falschen Händen“, kritisiert der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone im Interview bei der RTL-Mediengruppe .

Deutliche Kritik am US-Amerikanischen Rennstall Haas und Teamchef Günther Steiner, mit dem der 24-Jährige nie ein optimales Verhältnis pflegte . Nach zwei Saisons im Haas-Cockpit endete Schumachers aktive Zeit in der Formel 1 zur abgelaufenen Saison.

Weg in die WEC? „Das Einzige und das Beste, das er tun kann“

Nach einem Jahr als Ersatzfahrer für Mercedes will Schumacher im nächsten Jahr wieder aktiv angreifen. Allerdings nicht in der Formel 1, sondern in der WEC-Langstrecken-WM.