"Dumme Fehler!" Ralf Schumacher teilt aus

Doch gleichzeitig ging Schumacher mit den beiden Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz hart ins Gericht: „Man weiß nie, was sie tun werden. Sie führen ein Rennen an, drehen sich oder crashen - nicht ineinander, aber sie machen dumme Fehler, die mich oft überraschen.“ Leclerc landete im vergangenen Jahr letztlich nur auf Platz 5 der Fahrerwertung, Sainz auf 7.

Schumacher: „Vielleicht liege ich falsch“

Am 13. Februar präsentiert die Scuderia ihren neuen Boliden in Maranello, ehe am 2. März in Bahrein die neue Saison eingeläutet wird.