Mercedes-Teamchef Wolff verlängert bis Ende 2026

Der FIA warf der 52-Jährige nach zuletzt vielen Wechseln in Führungspositionen fehlende "Stabilität" vor. Er wünsche sich, dass der Verband mit mehr "Transparenz" auftreten würde. "Es ist beunruhigend, dass so viele gute Leute weggehen", so Wolff: "Man muss sich die Frage stellen, warum plötzlich so viele Leute das Schiff verlassen."