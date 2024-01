Steiner hat Haas-Aus "nicht kommen sehen"

Hülkenberg und sein Teamkollege Kevin Magnussen (Dänemark) hatten in der vergangenen Saison zusammen nur zwölf Punkte geholt, das bedeutete den letzten Platz für Haas in der Konstrukteurs-WM. Die Formel 1 startet am 2. März mit dem Großen Preis von Bahrain in die neue Saison, zuvor stehen dort vom 21. bis 23. Februar die Testfahrten auf dem Programm.