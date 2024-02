Hamilton: Fall Horner "sehr wichtiger Moment" für Formel 1

Rekordweltmeister Lewis Hamilton sieht im weiter nicht gelösten Fall Christian Horner eine große Verantwortung für die Formel 1 . „Wir wissen nicht, worum es genau geht“, sagte der Mercedes-Pilot am Mittwoch zunächst einschränkend: „Aber es hängt über diesem Sport, und es muss gelöst werden. Das ist ein sehr wichtiger Moment für die Formel 1, um sicherzugehen, dass wir zu unseren Werten stehen.“

Wenige Tage vor dem Saisonstart in Bahrain (Samstag, 16.00 Uhr im LIVETICKER) war der Ausgang in der Causa Horner am Mittwochnachmittag weiterhin ungewiss. Der Teamchef des Weltmeister-Rennstalls soll sich gegenüber einer Mitarbeiterin unangemessen verhalten haben, seit Anfang Februar läuft daher eine interne Untersuchung.