Tag eins nach Causa Horner: Red Bull startet gemächlich

An Tag eins nach dem „Freispruch“ für Christian Horner ist Red Bull Racing recht unauffällig auf die Rennstrecke zurückgekehrt. Im ersten freien Training der neuen Saison sortierte sich Weltmeister Max Verstappen auf dem Bahrain International Circuit als Sechster ein. Zwei Tage vor dem Grand Prix am Samstag (16.00 Uhr MEZ/ Sky und RTL ) verzichtete der Niederländer allerdings auch auf schnelle Runden mit den weichen Reifen.

Die schnellste Runde drehte in 1:32,869 Minuten der Australier Daniel Ricciardo im Racing-Bulls-Boliden, das Team war im vergangenen Jahr unter dem Namen AlphaTauri am Start.

Red Bull entlastet Horner

Wie üblich war am Donnerstag auch Red Bulls Teamchef Christian Horner an der Strecke, bis Mittwochabend war dies ungewiss gewesen. Nach langen Wochen wurde die Beschwerde einer Mitarbeiterin gegen den 50-Jährigen abgewiesen, wegen des Vorwurfs eines „unangemessenen Verhaltens“ war intern ermittelt worden. Der Brite wollte den Fall auch am Donnerstag nicht weiter kommentieren, auf das Team habe sich die Angelegenheit aber nicht spürbar ausgewirkt.