Formel 1 in Dschidda: Verstappen stark, Ferrari geschwächt

Weltmeister Max Verstappen hat im Abschlusstraining zum Großen Preis von Saudi-Arabien Stärke gezeigt - und trifft im Qualifying zudem auf eine geschwächte Konkurrenz. Der Red-Bull-Pilot drehte in der dritten Session in Dschidda in 1:28,412 Minuten die schnellste Runde, er lag damit knapp zwei Zehntelsekunden vor Charles Leclerc im Ferrari.