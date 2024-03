Formel 1: "Muss so schnell wie möglich weg!" Schumacher schießt gegen Haas

Nach drei Jahren ohne festes Cockpit in der Formel 1 steht Nico Hülkenberg vor seiner zweiten Saison seit der Rückkehr in die Königsklasse des Rennsports. Doch die Aussichten auf Erfolg sehen für die letzte deutsche F1-Hoffnung eher düster aus.

„Er muss so schnell wie möglich weg da! Weil das wird nichts werden. Er kann nur zeigen, dass er besser ist als sein Teamkollege, was die meiste Zeit der Fall war. Ende letzten Jahres wurde das, auch im Qualifying, ein bisschen schwieriger, weil er mit dem Update nicht so zurechtkam wie Magnussen“, forderte TV-Experte Ralf Schumacher bei Sky und erneuerte damit seine Kritik am Rennstall.