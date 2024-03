Verstappen holt erste Pole Position des Jahres

Max Verstappen hat den ersten Angriff der Konkurrenz abgewehrt und die Pole Position für den Saisonauftakt der Formel 1 erobert. Der Weltmeister im Red Bull drehte im Qualifying zum Großen Preis von Bahrain in 1:29,179 Minuten die schnellste Runde, damit lag er gut zwei Zehntelsekunden vor Charles Leclerc im Ferrari. Mercedes-Pilot George Russell wurde Dritter. Das Rennen findet anders als üblich bereits am Samstag statt, um 16.00 Uhr deutscher Zeit (Sky und RTL) geht es los.

Das Qualifying war zunächst deutlich enger als erwartet, erst im letzten Abschnitt setzte sich Verstappen an die Spitze. Hinter dem Dominator der vergangenen Jahre mischt sich das Feld bunt durch. Die Plätze vier, fünf und sechs belegen Carlos Sainz im Ferrari, Verstappens Teamkollege Sergio Perez und Fernando Alonso im Aston Martin.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton, im freien Training am Freitag noch überraschend schnellster Mann, landete nur auf dem neunten Platz und damit unmittelbar vor Nico Hülkenberg. Der Deutsche zeigte einen guten Auftritt: Für Haas, vergangenes Jahr letzter der Team-WM, schaffte er es in den letzten Abschnitt der besten 10. Am Ende stand der zehnte Startplatz, sein Teamkollege Kevin Magnussen startet nur von Rang 15.