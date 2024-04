Norris holt Startplatz eins für China-Sprint

Max Verstappen rutschte, er kämpfte mit seinen Reifen - und musste eine seltene Niederlage einstecken: Der Formel-1-Weltmeister geht nur von Startplatz vier ins Sprintrennen in Shanghai am Samstag. Die Pole Position im Regen holte sich McLaren-Pilot Lando Norris vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) und Routinier Fernando Alonso im Aston Martin.

Nach dem Sprintrennen am Samstag (5.00 Uhr MESZ), in dem bis zu acht WM-Punkte zu gewinnen sind, findet das Qualifying (9.00) für den Grand Prix am Sonntag (9.00/jeweils bei Sky) statt.