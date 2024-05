Formel 1: Kommt Regeländerung wegen Magnussen?

Kevin Magnussen produziert in dieser Saison Strafen fast am laufenden Band - und zog sich schon mehrfach den Unmut der anderen Formel-1-Teams zu .

Formel 1: Magnussen nur knapp von Rennsperre entfernt

Die gegnerischen Teams schäumten Teils vor Wut. Bereits am Miami-Wochenende veröffentlichten die Stewards deshalb eine Erklärung: „In Zukunft werden die Stewards jedoch prüfen müssen, ob in geeigneten Situationen, insbesondere bei wiederholten Verstößen, die Strafen für jeden einzelnen Verstoß erhöht werden müssen, um Szenarien wie die, die wir heute festgestellt haben, zu verhindern“, hieß es darin.

F1-Beratungsausschuss soll über Regeländerung beraten

Das Portal berichtet, dass die Angelegenheit am Rande des Großen Preises der Emilia-Romagna in Imola am Freitag auf Anfrage der Stewards im Teamchef-Meeting diskutiert worden sei. Offenbar gibt es mindestens teilweise einen Konsens: Man habe sich darauf geeinigt, die Angelegenheit zu prüfen, sie aber nicht überstürzt in Kraft zu setzen, um unbeabsichtigte Folgen zu vermeiden.