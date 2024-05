Formel 3: Goethe mit starkem Wochenende in Imola

Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe ist zum Abschluss eines herausragenden Wochenendes in der Formel 3 erneut aufs Podium gefahren. Der Sieger des Sprints am Samstag in Imola wurde im Hauptrennen am Sonntag Zweiter, er musste nur dem Franzosen Sami Meguetounif den Vortritt lassen. Dritter wurde Leonardo Fornaroli aus Italien.