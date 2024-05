Verstappen zeigt Stärke: Pole Position in Miami

Weltmeister Max Verstappen hat die Pole Position beim Großen Preis von Miami erobert und peilt in Florida das perfekte Wochenende an. Wenige Stunden nach dem Sieg im Sprintrennen gewann der Red-Bull-Pilot am Samstag auch das Qualifying, er verwies das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz auf die Plätze zwei und drei. In den Grand Prix am Sonntag (22.00 Uhr/jeweils Sky) startet er erneut als klarer Favorit - obwohl es durchaus Zweifel gegeben hatte.