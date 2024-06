McLaren will Platz drei zurück: Protest gegen Piastri-Strafe

"Normalerweise sind wir sehr unterstützend, was die FIA angeht, wir erkennen immer an, dass dort jeder sein Bestes gibt", sagte McLaren-Teamchef Andrea Stella am Samstagabend im Fahrerlager: "Aber in diesem Fall stimmen wir nicht damit überein, dass das Auto die Streckenbegrenzung ohne jeden Zweifel überfahren hat."