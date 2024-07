Der Sport-Höhepunkt am Sonntag, 28. Juli

In der Formel 1 geht es um den Sieg beim Grand Prix von Belgien.

FORMEL 1: Nach einem verregneten Samstag steht in Spa das 14. Saisonrennen an - und es könnte hoch hergehen. Der zuletzt kriselnde Weltmeister Max Verstappen war auf feuchter Strecke viel schneller als erwartet, startet aber trotzdem nur von Rang elf. Aufgrund eines Motorenwechsels am Red Bull wurde er zurückversetzt, seine Pole Position erbte Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Er startet vor Verstappens Teamkollegen Sergio Perez und Lewis Hamilton im Mercedes. Los geht es beim Großen Preis von Belgien um 15.00 Uhr.