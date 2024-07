Formel 1: Gasly startet in Ungarn aus der Boxengasse

Formel-1-Pilot Pierre Gasly erlebt an einem schwierigen Rennwochenende (ab 15 Uhr im LIVETICKER) einen weiteren Dämpfer. Wie sein Team Alpine im Vorfeld des Grand Prix von Ungarn am Sonntag mitteilte, muss der Franzose aus der Boxengasse starten. Grund dafür ist der Einbau einer neuen Batterie für seinen Boliden. Viel ändert sich für Gasly allerdings nicht, im Qualifying am Samstag war er ohnehin Letzter geworden.