Formel 1: Norris beginnt Heimspiel mit Ausrufezeichen - Verstappen pokert

Max Verstappens neuer Herausforderer Lando Norris ist ideal in sein Heimspiel gestartet. Der McLaren-Pilot, der in der vergangenen Woche in Österreich im Kampf um den Sieg mit dem Formel-1-Weltmeister kollidiert war, setzte im ersten freien Training zum Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, 16.00 Uhr im LIVETICKER) in Silverstone in 1:27,420 Minuten die Bestzeit.