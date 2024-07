Ralf Schumacher erklärt sein Outing - diese Rolle spielt sein Sohn

von Ralf Bach 15.07.2024 • 17:34 Uhr Ralf Schumacher hat sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Bei SPORT1 erklärt er seine Beweggründe und wirft einen Blick in die Zukunft.

Ralf Schumacher wirkte entspannt wie eh und je, als ihn SPORT1 am Montagmorgen in Südfrankreich erreichte. Es wunderte ihn lediglich ein wenig, dass sein Outing am Tag zuvor sogar kurzfristig das Attentat auf Donald Trump und das Finale der Fußball-EM aus den Schlagzeilen verdrängt hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der sechsmalige Grand-Prix-Sieger der Formel 1 hatte Sonntagabend auf Instagram ein Foto veröffentlicht, das ihn an der Seite eines Mannes zeigte. Dazu schrieb er: „Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.“

Fest steht: Sein Outing schlug Wellen, mit denen der 49-Jährige in dieser Form nicht gerechnet hatte. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass alles, was mit der Familie Schumacher zusammenhängt, besonders in Deutschland die Menschen immer noch extrem interessiert – und bewegt.

Ralf Schumacher gewann sechs Rennen in der Formel 1

Schumacher erklärt sein Outing

Ralf Schumacher und sein französischer Lebensgefährte Etienne sind schon seit zwei Jahren ein Paar. Warum ausgerechnet jetzt die Veröffentlichung der Liebe? Schumacher zu SPORT1: „Für Familie und enge Freunde war es keine Neuigkeit, sie wussten seit langem Bescheid. Es waren aber mittlerweile eine Menge Leute involviert. Ich wollte deshalb selbst mit der Nachricht raus. Mein Sohn David hatte am Sonntag seinen Sieg beim GT-Masters vom Vortag wiederholt. Es war für ihn der bisher größte Erfolg seiner Motorsportkarriere. Ich dachte, das wäre jetzt ein guter Anlass.“

{ "placeholderType": "MREC" }

David antwortete auch prompt: „Es freut mich sehr, dass Du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass Du Dich wirklich wohl und geborgen fühlst“, schrieb er auf Instagram. „Egal, ob Mann oder Frau. Ich stehe 100 Prozent hinter Dir, Papa, und wünsche Euch alles Gute! Herzlichen Glückwunsch!“

Ex-BMW-Pilot Schumacher ist sich der Tragweite seines Outings noch nicht ganz bewusst, gilt doch gerade im Fußball und in der Formel 1 die Liebe zu einer Person des eigenen Geschlechts nach wie vor als Tabuthema.

Als Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sich vor zehn Jahren kurz nach Ende seiner aktiven Karriere outete, sorgte er weltweit für Schlagzeilen, die angesichts der von der Gesellschaft ständig gepredigten Toleranz eigentlich keine hätte sein dürfen. Das ist aktuell immer noch so.

Schumacher: „Für mich ist das kein großes Thema“

Schumacher weiß noch nicht, was ihn in Zukunft erwartet. „Ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Für mich ist es kein großes Thema. Ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt. Ich habe aber durchweg positives Echo für etwas erhalten, was für mich normal ist.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit am meisten hat ihn dabei eine Nachricht von Mercedes-Chef Ola Källenius (55) gefreut. Der Schwede, seit 2019 CEO vom deutschen Automobilkonzern, hatte ihn zum Mut für das Outing gratuliert und hoffe nun, dass Ralf Schumachers Mut auch weitere Motorsportler motiviert hätte, seinem positiven Beispiel zu folgen.