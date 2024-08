Formel 1: Nur noch ein trauriger Schatten früherer Tage

Sauber ist derzeit das Schlusslicht der Formel 1 - eine Schmach für das einst so stolze Team. Audi muss das Team jetzt umkrempeln, was auch eine Chance für Mick Schumacher sein könnte.

Noch zwei Jahre dauert es, bis Audi offiziell als Werksteam in der Formel 1 antritt. Mit Nico Hülkenberg hat man bereits einen von zwei Stammfahrern sicher. An der Projektspitze wurde nach einer großen Personalrochade Ex-Ferrari-Teamchef Mattia Binotto installiert. Als Teamchef soll Noch-Red-Bull-Teammanager Jonathan Wheatley fungieren.

So weit, so gut: Das Projekt ist nach diversen Negativschlagzeilen neu aufgegleist. Doch aktuell dürften die Audi-Chefs nicht so genau hingucken wollen, wo ihr bereits in hundertprozentigem Audi-Besitz befindliche Sauber-Team rumfährt.