Formel 1: "Total ins Klo gegriffen" - Drastischer Mercedes-Absturz macht Boss wütend

Seine Fahrer nahm Wolff allerdings bewusst in Schutz. Vor der Sommerpause hatten die Mercedes-Piloten für sechs Podestplatzierungen in Folge gesorgt, während Hamilton zum Abschluss in Belgien sogar triumphierte .

Mercedes: „Sind in eine falsche Richtung abgebogen“

„Ich glaube, wir sind in eine falsche Richtung abgebogen mit dem, was wir am Auto mechanisch und aerodynamisch gemacht haben“, fuhr Wolff fort und kündigte an: „Das werden wir jetzt diese Woche analysieren.“