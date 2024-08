Norris über Druck: "Kann sonntags kaum essen und trinken"

Nach seinem Sieg in Zandvoort am vergangenen Sonntag liegt Norris vor dem 16. Saisonrennen in Monza (Sonntag, 15.00 Uhr/RTL und Sky) noch 70 Punkte hinter Verstappen, das McLaren-Team hat in der Konstrukteurs-WM aber nur 30 Zähler Rückstand, weil Norris' Kollege Oscar Piastri konstanter ist als Sergio Perez im zweiten Red Bull. "Unser Ziel ist es, Red Bull in beiden Meisterschaften zu überholen", sagte Norris am Donnerstag. Er schaue aber von Woche zu Woche. Nichts könne ihm "egaler sein" als das übernächste Rennen.