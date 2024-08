Verstappen im ersten Training von Norris geschlagen

Der WM-Zweite Lando Norris hat zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Zandvoort ein erstes Ausrufezeichen gesetzt und Weltmeister Max Verstappen im letzten Moment abgefangen. Im ersten freien Training zum Großen Preis der Niederlande war Norris in 1:12,322 Minuten nicht zu schlagen, Lokalmatador Verstappen war im Red Bull 0,201 Sekunden langsamer als sein Titelrivale.

Das erste Training auf dem Kurs an der niederländischen Nordseeküste war von starkem Regen und Wind geprägt. Zu Beginn der einstündigen Einheit wurde kaum gefahren, dafür tummelten sich die Autos zum Ende hin auf der Strecke: Da schien wieder die Sonne, die Strecke trocknete ab - und die Zeiten verbesserten sich schlagartig. Die Fahrer konnten nun Slicks nutzen, Norris gelang dabei zum Ablauf der Zeit die beste Runde, nachdem die niederländischen Fans bereits kurzzeitig für Verstappen gejubelt hatten.

Um 16.00 Uhr steht das zweite Training an. Dann soll es laut Wetterprognose trockener sein. Dieser Session kommt einige Bedeutung zu, denn auch am Sonntag (15.00 Uhr) wird Sonnenschein erwartet. Anders wiederum lautet die Vorhersage für Samstag, an dem ab 15 Uhr (alle Sky) das Qualifying angesetzt ist. Hier wird starker Regen, jedoch kaum Wind erwartet.