Formel-1-Tests auch 2025 in Bahrain

Trotz der Verlegung des Saisonauftakts nach Australien wird die Formel 1 ihre offiziellen Testfahrten auch 2025 in Bahrain absolvieren. Das teilten die Rennserie und der Automobil-Weltverband FIA am Montag mit. Vom 26. bis zum 28. Februar bekommen die Rennställe auf dem Bahrain International Circuit die Gelegenheit, ihre Entwicklungen in der Praxis zu testen. Die Saison beginnt zwei Wochen später in Melbourne (16. März).